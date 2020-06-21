【星期一‧炒啲乜】疫情第二波衝擊股市　投資要審慎！

市場仍然憂慮新冠肺炎疫情第二波爆發，全球股市走勢波動，港股上周於兩萬四關反覆上落，而美股道指上周五(19日)則由升轉跌，收挫208點。面對疫情升溫，蘋果公司(Apple Inc.)旗下美國11間門店將再度暫停營業；郵輪公司國際協會亦宣布，主要郵輪公司已同意自願將停駛時間延長至9月15日。

本周四(25日)為端午節假期，港股全個星期只有4個交易日，而內地A股市場更只有3天應市；「六絕月」投資風險未除，股民不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好理財準備。

1、【陳鳳珠：內地經濟料將逐步恢復增長】

2、【曜熊理財：美國基金前景不確定】

3、【葉尚志：中信証券宜中長線部署 目標價18元】

4、【鄺紫珊：新經濟模式抬頭 續看好美國科技股增長潛力】

5、【潘梓生：油價有轉勢風險】

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