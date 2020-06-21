港府：密切監察派錢流程　冀商界合力帶動消費氣氛

政府1萬港元現金發放計劃周日(21日)開始接受登記，財政司司長陳茂波在其網誌表示，估計今日將迎來第一個登記高峰期，整個團隊將密切監察系統運作及各個流程，相信絕大部分市民可於8月底前獲發款項。他希望商界把握時機，合力帶動整個社會的愉快消費氣氛。

陳指出，香港正陷入深度經濟衰退，失業率仍未扭轉上升的趨勢，但相信如寬減差餉及電費等措施，可一定程度緩減企業的經營壓力。加上飲食業界將於下月中開始提供折扣優惠，零售及銀行等其他界別亦會提供不同形式的優惠，陳認為只要大家合力支持，創造良好的消費氛圍，有助改善食肆及商店經營，有望改善中小企及打工仔的收入。

陳又指，選擇以「電子登記、銀行過數」收款的市民，銀行將透過手機短訊或郵件通知已收妥登記，以及款項派發的通知，但不會索取更多個人資料，呼籲市民不要登入來歷不明的電郵或短訊內的超連結，以免被不法之徒騙取個人資料。

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