傳空中巴士尋求員工自願離職 料1.6萬人受影響

國際航空業及飛機製造業前景仍不明朗，外國媒體報道，飛機製造商空中巴士計劃在實施裁員之前尋求員工自願離職，以降低成本同時避免在法國和德國引發政治反彈。

空中巴士首席執行官Guillaume Faury在致員工信中表示，預料需求下滑可能持續5年，公司必須迅速縮減業務以遏制現金消耗，在年底前重新實現財務平衡。

據悉，該公司會先研究整個製造部門的自願離職和提前退休計劃。有分析預計，受影響員工總數可能達到1.2至1.6萬人。

新冠肺炎疫情打擊全球航空業，集團早前已經削減了產量、安排工人輪流休假。

由於法國和德國已向航空航天業和主要航空公司提供了大量的抗疫救濟，這使到集團裁員變得複雜，因為接受援助的法航、漢莎航空等，他們都是空中巴士的大客戶。

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