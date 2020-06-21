唔使捱貴機！傳iPhone 12提供4G入門版

蘋果公司(Apple Inc.)將於9月推出的iPhone 12料成為首款支援5G網絡的機型，然而高企的價格可能讓「果粉」望門興嘆！最新消息指，iPhone 12也會有4G版本，這樣可以更大程度節省成本，吸引用戶去升級最新機型。

報道指出，考慮到未來很長一段時間都會是4G、5G網絡共存，蘋果公司的定價策略認為，對於價格敏感的用戶而言，體驗到新機要比體驗到5G網絡更讓人興奮，預計iPhone 12系列最便宜版本應該在5,000元人民幣左右，相比5G入門版便宜千元左右。

另外，Apple將會把階梯定價表現的更加明顯，即便是5G版本也會做出明確的區分，比如是否支持毫米波、Sub 6GHz頻段。

此前市場一度擔心供應鏈會受到新冠肺炎衝擊，iPhone 12趕不及9月份發布，但最新報道指，相關產業鏈已經提前正常化，5G對於蘋果公司來說已經沒有任何技術障礙，所以9月份發布5G iPhone也就順理成章了。

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