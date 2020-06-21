若即若離！傳華為仍在英國設研發中心 料周內獲批

中國網絡設備製造商華為與英國關係變得不明朗之際，英國媒體報道，華為將在劍穚附近興建一座研發中心，主力研發寬頻晶片，預料本周將獲當局批准。

早在去年已傳出華為已選定在劍橋南邊的一座知名紙廠的舊址興建研發中心，作為今後在英國所有下一代網絡和電信研究的基地。據悉，這座研發中心造價4億英鎊，離英國半導體大廠ARM約15分鐘車程。

華為似乎也有意深耕英國市場，目前在當地聘僱1,400名員工，並已承諾到2022年底前將投資並採購30億英鎊，同時也已和劍橋等10所大學建立合作關係。

然而華為與英國的關係近期出現轉變，當局對華為參與英國5G建設與否的態度反反覆覆。最新消息英國資安官員據傳已通知英國電信商，最好要確認一下自家手邊華為設備的庫存是否充足，因為當局擔心美國對華為的新禁令勢將妨礙華為維持關鍵零組件供應的能力。

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