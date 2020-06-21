「V彈」預期降溫不利後市　關注IMF最新經濟預測

美國新冠肺炎確診個案上升及經濟數據表現參差，令經濟「V形」反彈的樂觀預期降溫，包括聯儲局主席鮑威爾在內的聯儲局官員，近日均表達對經濟前景警惕。市場分析指，由於復甦之路很可能顛簸，大市前景勢趨於波動。

美國重啟經濟之際，波士頓聯儲銀行行長羅森格倫上周五表示，缺乏防疫措施最終何能導致需要更長時間的封鎖，打擊消費和投資並推高失業率。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利坦言，預期美國今秋會出現第二輪爆發，復甦時間較數月前的預期為長，並警告若不及早遏制疫情，近期職位增長的正面發展趨勢將很快逆轉。

包括鮑威爾在內的官員均認為有需要採取更多財政和貨幣政策支持經濟，聯儲局副主席克拉里達更提到，當局在購買美債或按證方面沒有上限。

美股上周五個別發展，道指收市跌208點，至25,871點，標指跌17點，納指則升3點，蘋果公司(Apple Inc.)部分美國門店再度暫時停業，拖低零售股。全周計，道指仍升1.04%，標指和納指分別升1.86%和3.73%。

景順全球市場策略員Brian Levitt表示，大市已反映了經濟持續改善的預期，但相信這個預期過度樂觀，後市勢於一定區間上落並且波動勢增加；面對確診個案上升，就業市場改善的步伐將趨於緩慢且不平均。事實上，標指自3月低位回升近40%後，過去兩周似乎後勁不繼，之前市場對不利消息可謂視而不見，但如今將更容易受到經濟數據遜色的影響。

除美國外，全球復甦前景亦不明朗。國際貨幣基金組織已預告，本周三公布的最新《世界經濟展望》報告，向下修訂今年全球經濟預測。本周歐美等多個地方公布6月份採購經理指數(PMI)，美國亦將公布5月新屋銷售和個人開支等數據，有助市場評估各地經濟狀況。

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