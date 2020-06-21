定期無肉食！不如買樓收租？　美孚新邨回報三厘

市場資金充裕，息口走勢趨跌環境下，大型銀行定期存款「無肉食」，供樓利息隨時再跌，買樓收租回報較為理想。綜合市場資料，全港十個主要大型二手屋苑，近期租金回報都超過兩厘，其中荔枝角美孚新邨仍近3厘水平。有投資者直言，趁二手樓價稍回可以買樓收租。

雖然租金回報較早年普遍逾3厘已經回落，但根據中原地產資料，上述同批項目五月份租金回報率介乎2.2至2.9厘，遠高於四大銀行一年定期年利率約0.65厘至1厘。

美孚新邨回報率吸引。美聯吳志輝稱，屋苑六月錄逾30宗租賃成交，比買賣更旺。在市區鐵路沿線配套下，租盤向來不愁沒有租客，現時月租最平由1.6萬元起。

細價盤沙田第一城上月平均回報率達2.7厘。該行翁凱傑指出，該屋苑入場樓價由540萬元起，兩房戶月租普遍達1.1萬至1.2萬元。雖然回報率不及市區單幢樓，但物業質素及租客背景較好，加上租務流轉量高，回報有保證。

以該盤入場單位為例，承做五成樓按，首期連使費需約292萬元，如再以銀行同業拆息(H)計劃的按揭利率1.74厘及三十年還款期計，月供僅9,632元。若月租收入1.15萬元，扣除約1,300元管理費、差餉等使費，每月仍剩500多元，每年就有6,800元收入，租金更完全抵銷供樓支出有凸。事實上，若將292萬元在大型銀行作一年定期，每年利息收入僅約2.92萬元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，今年全球各國央行積極推出量化寬鬆措施，若各國之間的紛爭情況轉趨穩定，資金有機會流入香港，屆時或會令利率進一步下跌，因此買樓收租將會更加划算，而且資產更有機會獲得上升空間。

此外，投資者都看好買「磚頭」收租前景。資深物業投資者伍冠流說，「近期同太太到銀行問存款定期，發覺兩至三個月最多都只有1.15至1.5厘利息，反而買樓收租點都近兩厘。」他補充，將現金投入樓市，不單止有租收，同時可賺取樓價升值潛力。反觀貨幣貶值，有時不知不覺地虧損。

資深投資者吳龍飛認為，下半年全球經濟波動，黃金、債券、外幣或基金等都「買唔過」，反而待樓價回落，可考慮以高成數按揭買樓。此外，投資者可趁租金下調，將單位分租，扣除所需裝修成交，租金回報會更為豐厚。

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