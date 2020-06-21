樓價UPDATES：太古城樓價再低於一千萬元

鰂魚涌太古城再錄一千萬元以下成交，兩房單位減價12萬元，以988萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城唐宮閣中層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔，原業主叫價約1,000萬元，議價後減至988萬元成交，實用呎價約20,204元，新買家為同區用家，斥資入市自住。

●北角富澤花園富達閣中層F室，實用面積652方呎，三房間隔，享山景，獲區外換樓客以1,180萬元承接，實用呎價18,098元。

●北角嘉運大廈低層A室，實用面積202方呎，一房間隔望街景，獲區外首置上車客以約410萬元承接，實用呎價20,297元，原業主於2017年3月購入上址投資，當時作價319萬元，持貨3年滿SSD期至今沽售，帳面獲利91萬元，單位期內升值約29%。

●北角港運城3座高層E室，實用面積537方呎，兩房間隔，以1,080萬元將易手，實用呎價20,112元，原業主於1997年4月以721萬元買位，持貨23年，帳面獲利359萬元，單位升值近50%。

●北角半山賽西湖大廈3座低層C室，實用面積1,090方呎，三房連工人房間隔，望樹景及園景，原先叫價3,000萬元，放盤5個月，勁減272萬元，減幅9.1%，最終以2,728萬元成交，實用呎價25,028元。

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九龍區

●將軍澳領都3座右翼頂層單位，實用面積約686方呎，套三房間隔，望海景，今年5月中放售，原先叫價938萬元，最終於日前以918萬元易手，減價達20萬元或2%，實用呎價約13,382元。

●將軍澳首都6座右翼低層B室，實用面積約681方呎，套三房間隔，望山景，今年1月開始放盤，經議價後減價35萬元或約3.8%，終以895萬元沽出，實用呎價約13,142元。

●西南九龍匯璽1B座高層B室，實用面積444方呎，兩房間隔，吸引同區客承租，月租24,500元，實用呎租約55.2元，業主於2017年3月以約885.3萬元購得，回報率逾3.3厘。

●西南九龍匯璽2B座高層D室，一房間隔，實用面積約351方呎，以約22,000元放租1個月，吸引外區客洽詢，議價後減價2,500元，以19,500元租出，實用呎租約55.6元，新租客為單身客，業主於2017年4月以約749.6萬元購入，現享回報約3.1 厘。

●長沙灣泓景臺6座高層C室，望海景，套三房間隔，實用面積約736方呎，新買家為區內租客，睇樓一次即決定入市，原業主開價1,580萬元，雙方議價後減價212萬元，以1,368萬元成交，實用呎價約18,587元。

●長沙灣泓景臺7座中低層F室，實用面積約735方呎，套三房間隔，放盤不足一個月，即由叫價1,400萬元減至1,340萬元易主，當中減價60萬元或約4%，實用呎價約18,231元。

●長沙灣順輝大廈中層A室，實用面積342方呎，兩房一廳間隔，現以560萬元成交，實用呎價16,374元，新買家見單位間隔四正，考慮片刻即決定入市上車。

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新界區

●青衣藍澄灣2座高層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望海景，以市價653萬元沽出，實用呎價約13,464元，屋苑本月暫錄約2宗二手成交，平均實用呎價約12,877元。

●屯門居屋兆隆苑中層4室，實用面積566方呎，三房兩廳設計，日前獲區內首置客，於已補價自由市場以520萬元購入自用，實用呎價9,187元。

●屯門邁亞美海灣5座高層B室，實用面積479方呎，兩房間隔，月租叫價25,000元，經議價後，最終以12,000元租出，實用呎租約25元，新租客為一對年輕夫婦，睇樓一次即承租。

●屯門居屋兆康苑A座中層3室，實用面積423方呎，兩房兩廳間隔，日前獲內換樓客，於已補價自由市場450萬元購入自用，實用呎價為10,638元。

●天水圍居屋天盛苑P座中層1室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，原業主提供9萬元的議價空間，外區綠表客於未補價第二市場決定以556萬元購入自用，實用呎價8,554元。

●元朗YOHO MIDTOWN第3座低層B室，實用面積475方呎，兩房間隔，開價740萬元，於零議價情況下獲得用家承接，實用呎價15,579元。

●大埔公屋富亨邨亨昌樓低層20室，實用面積385方呎，一房一廳間隔，座向東北，已補價自由市場原先開價405萬元，放盤3個月，減價35萬元或8.6%，獲用家以370萬元承接，實用呎價9,610元，原業主於2014年11月以247萬元購入，當時已補地價，持貨逾5年至今轉售，帳面獲利123萬元，單位期內升值約50%。

●馬鞍山新港城E座低層1室，實用面積618方呎，套三房間隔，開價998萬元，放盤兩星期，減價13萬元，減幅約1.3%，最終以985萬元易手，實用呎價15,939元，原業主早於1994年10月購入上址，當時作價376.8萬元，持貨近26年至今轉售，帳面獲利608.2萬元，期內升值1.6倍。

●馬鞍山居屋錦禧苑錦欣閣高層3室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，放盤1個月，原叫價590萬元，其後微減7萬元，減幅1.2%，最終於已補價自由市場以583萬元易手，實用呎價14,539元。

●西貢檳榔灣單號村屋連天台戶，三房兩廳間隔，連天台，以780萬元成交，原業主於2010年5月以400萬元購入，持貨10年至今沽售，帳面獲利380萬元，物業期內升值95%。

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