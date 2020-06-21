港股前瞻：科技股4周吸資507億　專家籲勿追貨

市場憂慮美國新冠肺炎疫情轉趨惡化，美股上周五表現反覆，惟以科技股為主的納指曾衝破一萬點關，直逼本月十日的歷史高位。至於香港科網股亦持續強勢，上周升幅跑贏恒生指數。分析認為，環球經濟前景不明朗局限港股升勢，投資者宜炒股不炒市，惟部分科技股估值高企，不宜高追。

據富瑞資金流報告，截至上周三止一周，雖然環球金融市場避險情緒升溫，「股轉債」走勢重現，惟資訊科技板塊仍獲資金追捧，並連續四周「吸資」逾65億美元(逾507億港元)。反而金融、醫療保健及工業等板塊則錄資金淨流出。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，全球量化寬鬆令資金湧入股市，科技、醫療科技等增長型股份固然受惠。不過，目前全球疫情未受控、中美關係緊張、中印邊境衝突等負面因素仍籠罩大市氣氛，被炒高股份的波幅異常大。他籲投資者現階段勿高追科技股，待股價回調後才分注入市，首選相對落後的騰訊及阿里。

後市方面，溫氏關注內地人行上周對六月到期的中期借貸便利操作(MLF)續作2,000億元人民幣，惟遠低於7,400億元的總規模，反映當局「放水」力度沒有市場預期般寬鬆。加上地方專項債的發行收緊市場資金流動性，為中、港股市帶來不明朗因素。除非人行短期內降準釋放「活水」，否則港股仍區間上落，支持及阻力位分別為24,000至25,000點。

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