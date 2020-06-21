瑞幸陸正耀部分持股遭瑞信清算　追討3.24億美元債務

據外國媒體報道，包括瑞信在內的銀行機構已取得開曼群島法庭的指令，清算中國咖啡品牌瑞幸咖啡董事長陸正耀所持有總值數千萬美元的瑞幸咖啡股票，以追討3.24億美元的未償還債務。

據報，陸正耀家族信託控制的Primus Investments Fund LP，所持有的1.3125億股B類股將在兩個工作日內轉移給畢馬威進行清算。由陸正耀胞姐控制的Mayer Investments Fund也被勒令清盤。據瑞幸資料，這家公司擁有瑞幸約1.97億股B股，而這些股票已全數用於擔保貸款。

另由瑞信牽頭，包括摩根士丹利、高盛集團和巴克萊銀行在內的貸款方早前亦入稟英屬處女群島法庭，申請把瑞幸咖啡董事長陸正耀家族信託所控制的Haode Investment清盤，尚未知該法院是否作出裁決。

另外，瑞幸將於下月5日召開股東特別大會，表決是否解除董事長陸正耀、執行董事黎輝、劉二海、獨立董事邵孝恒的任命。若四人均免職，連同已辭職的獨立董事濮天若和Thomas P. Meier，瑞幸自爆財務造假時的董事會成員將全數離職。

不過，分析指出，陸氏仍然是公司的第一大股東，對公司仍有絕對控制權。上述股東特別大會亦將議決任命的兩名新獨立董事，分別為美國奧睿律師事務所合夥人曾英，以及中國政法大學商學院副院長楊杰，他們都是由陸氏控制的Haode Investment所建議任命的。

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