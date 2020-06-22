【名家筆陣】施羅德：A股板塊面臨大洗牌

亞洲股市在經歷大幅反彈後，表現相對平淡。今年5月份，滬深300指數窄幅下跌1.1%。我們認為市場大致上已反映對經濟復甦的預期，而在目前的水平，不少股票的估值並不低，預料下半年的投資回報將較取決於投資者的選股能力。整體而言，充足的流動性仍將持續支持市場投資氛圍，而利率持續低企亦是讓股市較債市吸引的原因。

5月舉行的兩會備受投資者關注，工作報告罕見地並未設定經濟成長目標，改以多元化的目標取代，並指示全面開展穩就業措施。

財政政策方面，今年中央和地方政府融資預計將增加3.6萬億元人民幣。我們認為與基礎建設相關的個別股票將持續在政策支持下受惠。

貨幣政策方面亦將持續寬鬆，通過降準、減息及再貸款等舉動，從而讓貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，而年內CPI增速大幅回落可望進一步提升減息的空間。

房地產政策方面，「房子是用來住，不是用來炒」的定位不變。當中，新增了3.9萬個改造城鎮老舊社區項目，另外亦支持加裝電梯，以及發展餐飲、清潔等多項社區服務等。我們預期相關個股可望受惠。

市場及行業方面，5月份行業表現參差，利好因素已逐漸反映到內需股的股價之上，而科技股的表現則普遍受到壓抑。

展望下半年，我們預期市場將大幅調整，內需股的投資將逐步由必需消費轉移到與生產物價指數(PPI)相關的行業，而近期出現復甦迹象的外需產業方面則可關注具長遠增長趨勢的個股。另外，投資者可減少對估值處在高位且具政策風險的醫療相關個股的關注。

雖然市場已逐步反映短期利好因素，但我們對A股的長遠展望仍舊樂觀，並繼續看好科技、媒體和電信(TMT)、先進製造、消費及醫藥等產業的長遠表現。

張曉冬

施羅德投資管理(上海)有限公司股票基金經理

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