亞盛醫藥治療多種血液惡性腫瘤藥達成臨床研究合作

基於合作的條款，亞盛醫藥將支持其BCL-2選擇性抑制劑APG-2575與Acerta製藥的布魯頓酪氨酸蛋白激酶(BTK)抑制劑CALQUENCE® (acalabrutinib)的聯合治療展開臨床研究，以評估該聯合用藥在復發難治慢性淋巴細胞白血病(CLL)/小淋巴細胞淋巴瘤(SLL)患者中的臨床效果及安全性。

CLL/SLL是一種成熟B淋巴細胞克隆增殖性腫瘤，是歐美最常見的成人白血病，約佔所有白血病新發病例的30%。

APG-2575是亞盛醫藥在研的新型口服BCL-2選擇性抑制劑，通過選擇性抑制BCL-2來恢復腫瘤細胞的程序性死亡機制，擬用於治療多種血液惡性腫瘤。自2020年3月以來，公司就APG-2575獲得中國、美國多項Ib/II期臨床試驗許可。

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