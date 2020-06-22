信達生物升逾4%　股份名稱不再加上標記「B」

公司指出，現已符合上市規則第8.05(3)條項下的市值 /收益測試要求。具體而言，公司最少於過去3個財政年度達致管理層連續性，並最少於最近期的經審核財政年度達致擁有權及控制權連續性。其於今年6月19日的市值超過664億港元，遠高於該規則規定的40億元。其於截至2019年12月31日止年度的總收入為10.475億元人民幣(約11.449億港元)，遠高於該規則規定的5億港元。

因此，公司符合根據上市規則第8.05(3)條的條件上市，故聯交所批准相關規則不適用於公司。

公司亦知悉，於相關規則不適用後及受限於是否符合任何其他申請要求，其股份可能被考慮納入恒生指數。

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