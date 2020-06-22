金界控股：流動資金可支持18個月營運開支

在公司的賭場暫停營業前，於截至今年3月31日止3個月計算，公司的平均每月支出為1,840萬美元。此外，公司產生每月博彩責任及非博彩責任付款90萬美元。公司已採取並預計將繼續採取一系列措施，以盡可能減少現金支出。實施該等措施後，公司預計每月的推算營運成本將為390萬美元。截至今年3月31日及5月31日，公司的現金及存款分別為4.649億美元及5.271億美元。預期實施建議票據發行所得款項生效後，公司的流動資金在收益微少的情況下，可以支持約18個月的營運開支和利息開支。未來期間公司實際的現金營運開支水平可能會受到其無法控制的突發事件的影響。

此外，金界建議發行票據，倘發行優先不可轉換票據，集團擬將所得款項淨額用於贖回部分或全部未償還的2021年票據，及一般企業用途。Tan Sri Dr Chen Lip Keong承諾認購本金額最多4,500萬美元的票據，以示其對集團的支持及信心。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626