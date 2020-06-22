楓葉教育購新加坡國際學校　股價曾飆一成

楓葉教育( 01317 )公布，以總代價6.8億新加坡元，收購新加坡Canadian International School之營連者Canadian International School Pte Ltd(CIS)的唯一股東。CIS為一間私人教育機構，且按收入及入讀學生人數計為新加坡最大的營利性高端國際學校之一。

楓葉教育股價一度漲一成，高見2.33港元。

CIS以加拿大國際學校品牌營運，為托兒所/學前班至12年級的學生提供國際文憑課程，兩個校區入讀學生約3,500名，Tanjong Katong校區位於新加坡中區東部，及Lakeside校區位於新加坡西區並正在擴建。

於首次完成後，買方將收購目標公司90%之已發行股本，因此，目標集團的財務業績將於公司之帳目內綜合入帳。於第二次完成後，目標公司將成為公司的間接全資附屬。

於收購事項完成後，CIS將為楓葉教育現有可容納的學生總人數約67,200人(包括皇岦國際教育企業集團)增加逾4,100人，令經擴大集團的可容納學生總人數增加至逾71,300人，增幅為6%。總入讀學生人數將由43,500人(包括皇岦國際教育企業集團)增加約3,500人至47,000人，增幅為8%。

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