【股民熱話】香港人獲派現金1萬元　投資有咩出路？

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，港府為紓解民困，全民派發現金每人1萬港元，凡年滿18歲或以上持有香港身份證的市民，人人有份，周日(21日)起已開始登記，最快可於7月初收錢。無端端多1萬港元，若有生活需要，當然可以作為「及時雨」應付所需；但若然未有急須要用，那如何運用這1萬元，投資錢搵錢呢？

老實講，1萬元的數目並唔多，但要嚟投資都有一定出路。以下就舉出6個途徑可供參考！

第一，買藍籌股。

以上周五(19日)收市價計，都有12隻藍籌股一手入場費係低於萬元(見附表1)。若閣下想投資港股，穩陣啲從藍籌股入手，可以考慮吓呢批藍籌股。

盈富基金是追蹤恒生指數表現的交易所買賣基金(ETF)，若閣下唔想投資單一個股咁大風險，可以考慮盈富基金。以上周五收市價25.06元計，每手500股，即入場費約12,530元，除了政府派嗰1萬元，補多兩千幾元就可以上車。

第三，買黃金保值。

第四，買高息股。

第五，等認購通脹掛鈎債券(iBond)或銀色債券。

在財政預算案中，港府表明計劃再次發行通脹掛鈎債券(iBond)或銀色債券，合資格的投資者，可以考慮留住呢1萬元，屆時參與認購。不過要留意，銀色債券只供65歲或以上人士申請。

第六，做定期存款。

老實講，超低息環境之下，定期存款利率微乎其微，除了各大銀行為了吸引市民開戶收呢1萬元而提供的短期港元定存優惠利率之外，做長期定存近乎是「佛系」處理，冇咩利息可言，近乎持有現金，只是以定期變相鎖死咗冇得心思思使咗去而已。

當然，較年輕的投資者，可以利用呢1萬元開設理財戶口，研究如何投資，又或者考慮銀行的月供股票或基金計劃，為長線理財投資踏出第一步。

東網財經專欄作者 帥哥

伸延閱讀：【終極懶人包】周日可申請「攞一萬蚊」喇！諗好邊間銀行未？

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626