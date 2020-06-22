【市前重點睇】道指期貨跌過百點　金價升破1750美元

●美匯指數升上97.72，港匯企7.7502，離岸人民幣(CNH)見7.0796，美元兌日圓處106.87，歐元跌至1.1171，英鎊低見1.2339。金價高見1,751美元。布油企42.13美元，紐油見39.68美元。道指期貨跌逾百點。俗稱「黑期」的港股場外期指低水逾400點。

●聯儲局副主席克拉里達表示，當局做好了採取進一步措施的準備，以幫助經濟度過疫情衝擊。

●美國銀行業存款激增，疫情至今湧入2萬億美元。

●聯儲局負責金融監管的副主席夸爾斯指出，疫情將促使當局調整年度壓力測試，華爾街銀行應當對股息受到影響做好準備。

●蘋果公司(Apple Inc.)因新冠肺炎病例激增而再次關閉部分美國門店。

●美國10年期國債孳息率跌1.47點子，報0.6937厘。

●港股ADR指數上周五收報24,369點，跌273點或1.12%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,422點，跌188點，低水222點，成交26,393張。

●紐約7月期油上周五收報每桶39.75美元，升0.91美元或2.34%，全周累升近10%；布蘭特8月期油收報每桶42.19美元，升0.68美元或1.64%。

●歐洲央行行長拉加德警告，歐盟領導人若不達成刺激方案協議，市場將面臨風險。

●高盛發表報告指，相信未來12個月金價將會達到每安士2,000美元水平，主要由於實質利率低企，以及對貨幣貶值的擔憂。

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