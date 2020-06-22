就出售該等物業而言，由公平值模式轉為成本模式導致撥回約4,400萬元之資產重估儲備及增加相若金額之溢利，但集團整體資產淨值不會出現相應變動。

根據公司日期為今年1月21日的通告，集團向其執行董事、主席、行政總裁及控股股東鄭楚傑出售裕康投資之全部股權，現金代價3,950萬元，預期收益約580萬元。公司另向鄭楚傑全資持有的恒光國際出售收購物業二，現金代價1,975萬元，預期將產生減值虧損約195萬元。

出售事項完成後，裕康投資將不再為公司附屬，其財務報表將不再綜合併入集團財務報表。另外，公司間接全資附屬建溢實業以月租12.48萬元向裕康投資租用物業一，為期3年，可按當時市值租金水平續展多3年。

物業一及物業二均位於新蒲崗嘉時工廠大廈，物業一為7樓全層，建築面積約1.04萬平方呎，而物業二為11樓B室，建築面積約5,200平方呎。

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