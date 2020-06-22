【專家點評】古勝：港股起暗湧！瑞聲上望幾多？

過去一周，全球發生咗唔少大事，中印邊境流血衝突、中美高層在夏威夷會面、隨之而來是「港版國安法」進入審議程序等，或直接或間接影響環球金融市場。不過對於身處風眼中心的香港，表面上仍然風平浪靜，真係仲可以繼續「馬照跑、舞照跳」？老古覺得山雨欲來風滿樓，都係戴定「頭盔」安全啲。

講番港股，上周恒指高低波幅大約1,000點，上周一最低下試23,700點，其後回升，周二至周四橫行收窄，周五則重回24,600點樓上，全周低開高收，仲有成交配合，短線走勢仍然值得期待，重上25,000點亦唔難。不過，今周臨近期指結算，料轉倉活動增加，下個月開邊瓣都未知，都係唔好咁進取，反正向上空間有限。正所謂人無遠慮必有近憂，老古就分析一下7月份的三大利淡因素。

首先，新法有機會正式在港推行，屆時各國的反應對香港前景有至關重要的影響。其次，大型中概股在香港第二上市暫告一段落，雖然未來仍會有其他中概股回流，不過規模或影響都不及前兩者，對後市的支持自然都打咗折扣。最後，下筆之時，中印兩國仍未就流血事件協商出結果；但以近年民族主義大行其道，相信呢件事唔會咁易解釋，會唔會變成重大外交、經貿，甚至軍事衝突仍係未知之數。

老古唔係想嚇大家，而係做定最壞打算，亦係近排最流行講嘅底線思維，計好最壞情況會輸幾多的打算，到時就唔使騰騰震喇。有貨唔想走，不妨做定對沖，咁樣坐貨會更安心。而無貨就梗係穩坐釣魚臺，等待執平貨、甚至追沽的機會。

展望本周，關鍵的數據不多，周一有香港5月綜合消費者物價指數；周四港股休市日，美國會公布5月商品貿易帳；周五亦有美國5月個人消費支出物價指數。最後，老古再提一提大家，愈係臨近11月的美國總統大選，港股面臨的風險有可能逐級遞增，盡量做好防風措施不為過。

東網財經專欄作者 古勝

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