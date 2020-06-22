【專家點評】郭家耀：內銀焗「讓利」難寄厚望

國務院日前舉行常務會議，表示部署引導金融機構進一步向企業合理讓利，助力穩住經濟基本盤；要求加快降費政策落地見效，為市場主體減負。會議指出，要加大貨幣金融政策支持實體經濟力度，幫助企業特別是中小微企業渡過難關，推動金融機構與企業共生共榮。通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一系列政策，推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元人民幣。

綜合運用降準、再貸款等工具，保持流動性合理充裕，加大力度解決融資難，緩解企業資金壓力，確保全年人民幣貸款新增及社會融資新增規模均超過上年。會議提到，確保新增金融資金主流向製造業、一般服務業尤其是中小微企業，更好發揮救急紓困、「雪中送炭」效應，防止資金跑偏和「空轉」，防範金融風險。

另外，加快降費政策落地見效，連同上半年降費措施，全年共為企業減負3,100多億元人民幣。此番言論意味着商業銀行未來要更大幅度下調對企業的貸款利率，壓縮淨息差水平，向實體經濟大幅讓利。減少銀行收費主要是指在向小微企業貸款過程中，銀行及相關助貸增信機構要下調評估費、擔保費等非利息費用。以往在一些小微企業貸款中，這部分費用有時甚至高於貸款利息，未來將需要配合政策壓縮收費，不利銀行業利息及非利息收入，難怪內地銀行業估值持續低企。

另一方面，會議提出引導債券利率下行，內地保險業投資收益亦帶來不利影響。雖然利率下行導致債券價格上升，會為保險公司的內涵價值帶來一次性正面影響。不過，從長期來看，市場更關注長期低企的債息，會帶來保險資金再投資風險上升，部分倚重儲蓄型產品的險企，收益主要來自投資收益與該產品承諾回報的價差，下行債息意味對險企帶來負價差風險，行業估值會受政策影響，預料險企股價短期難望有理想表現。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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