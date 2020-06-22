亞洲股市：憂疫情捲土重來　日韓澳股齊受壓

美國加州新冠肺炎病例創紀錄增長，佛羅里達州感染者亦大增，加劇美國南部多州疫情捲土重來的擔憂，美股道指期貨亞洲市交易時段一度跌逾1%，亞洲主要股市亦報跌。

日本日經225指數低見22,311點，跌116點或0.74%，最新報22,393點，跌85點或0.38%。

南韓首爾綜合指數一度跌19點或0.9%，至2,122點，最新報2,131點，跌9點或0.44%。

南韓海關數據顯示，該國6月1至20日的半導體出口按年增長2.6%。對中國出口增14.5%；對新加坡出口增16.7%；對美國出口降10%；對歐盟出口降13.9%；對越南出口降8%；對日本出口降16%。

6月首20天進口按年下降12%，日均出口按年跌16.2%。對中國出口增14.5%；對新加坡出口增16.7%；對美國出口降10%；對歐盟出口降13.9%；對越南出口降8%；對日本出口降16%。

澳洲股市低見5,881點，跌61點或1.03%，最新報5,899點，跌43點或0.73%。澳洲央行行長洛威表示，希望澳元貶值以幫助提振通脹。目前很難判斷澳元是否估值過高，而現在不是調整貨幣政策框架的時機。

他續稱，澳洲利率可能在當前水平維持幾年時間，當局應該盡一切努力來支持經濟。

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