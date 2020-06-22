【專家點評】陳政深：借孖展抽大熱新股未必值博

策略上，新股一般炒供求，投資者自然跟紅頂白，不過筆者認為，對於大熱及預期中籤率較低的股份，如果用孖展但認購總額只是數十萬元，值博率或許有限。舉例而言，京東及網易招股時亦錄得大額超額認購，兩者的超購倍數，分別為177.9及359.5倍，投資者須申購40手及45手，才可以穩獲一手，未計手續費，並以九成孖展計，如要京東及網易穩中，投資者須分別存入45.2萬元及56.7萬元到證券戶口內。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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