【專家點評】陳政深：借孖展抽大熱新股未必值博
2020年06月22日 08:45
東網電視更多新聞短片
港股似乎步入了短期上落區，恒生指數上方受制於24,500點，即約10天線的位置，下方24,000點的支持則相對穩固。指數橫行格局或仍須維持一段時間，皆因恒指成分股當中，騰訊(00700)似有一夫當關之勢，但其他重磅成分股，如滙控(00005)、友邦(01299)，以及一眾內銀股，一直拖恒指後腿，而既然總理李克強已明言，銀行需要「讓利」，以方便企業借取貸款，中資金融股相信仍難有運行。
反觀新股市場則相對活躍，網易(09999)及京東(09618)等大型股份的熾熱氣氛得以延續，兩隻醫療股海吉亞(06078)及康基醫療(09997)均出現大額超額認購，市傳多隻目前在美國上市的中概股包括百度、拼多多等均有意來港上市，預料未來半個月，新股市場仍可保持活躍。
策略上，新股一般炒供求，投資者自然跟紅頂白，不過筆者認為，對於大熱及預期中籤率較低的股份，如果用孖展但認購總額只是數十萬元，值博率或許有限。舉例而言，京東及網易招股時亦錄得大額超額認購，兩者的超購倍數，分別為177.9及359.5倍，投資者須申購40手及45手，才可以穩獲一手，未計手續費，並以九成孖展計，如要京東及網易穩中，投資者須分別存入45.2萬元及56.7萬元到證券戶口內。
此外，新股一般設有回撥機制，以康基醫療為例，若香港公開發售部分超購100倍以上，其與國際配售的比例便會由一比九變為各一半。在此情況下，同期招股的MBV(01957)實不容忽視，股份本身基本因素不俗，亦有口罩概念，其上市市值5億元左右，基本上是新股下限；如果其公開發售部分僅告足額，不觸及回撥機制，令配售投資者佔比達90%，走俏機會不小，具一定值博率。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！