【專家點評】沈振盈：「小暑」過後恐有大震盪

上周指出，6月股市只是大型上落市，不會有「六絕月」的出現。確實也是這樣，6月初恒指先急升，一度升至25,300點高位，其後因為疫情第二波而引起震盪，但大市回落至23,700水平已見支持，似乎沽壓並不太大。到了上周五，指數又重上24,600水平。本周四為端午節假期，只得4日市，下周一期指結算，相信大市仍是上落市為主，沒有太大的波幅。

從玄學角度分析，本周的日子也是極反覆，周三較差，但周五對股市來說又有助升市。看來在策略部署上，若周一上升的話，可趁高減磅，留待周三才再入市。7月6日「小暑」才轉入「癸未」月，癸未月對股市不利，估計市況在小暑後可能會出現震盪。

本周每日的股市走勢預測：

周一(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，市況反覆上落。

周二(丁酉日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，走勢仍反覆。

周三(戊戌日)：天干地支皆屬土，全土之局，市況向淡，出現跌勢。

周四(己亥日)：假期。

周五(庚子日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，開始反彈。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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