A股快報：兩市個別發展　融資餘額少2500萬人民幣

內地股市個別發展，滬綜指低開0.73點或0.02%，報2,966點；深成指高開12點或0.11%，報11,680點；創業板指高開8點或0.39%，報2,328點。

中國人民銀行將進行400億元人民幣(下同)7天期逆回購，以及進行800億元14天期逆回購。另無逆回購到期，當日實現淨投放1,200億元。

根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0865，較上日升48點子，中止3連跌。

截至周日(21日)，上交所融資餘額報5,745.84億元，按日減少1.19億元；深交所融資餘額報5,261.17億元，按日增加0.94億元；兩市合計11,007.01億元，按日減少0.25億元。

內地傳媒報道，根據中國證監會官網披露和上市公司公告不完全統計，今年以來(截至6月21日)，ST康美等9家上市公司因財務造假被處罰。此外，還有5家上市公司收到了《行政處罰事先告知書》，違規行為涉及財務造假。專家認為，財務造假嚴重損害投資者利益，是證券市場「毒瘤」，必須堅決從嚴從重打擊。

另外，統計顯示，目前有32家上市券商在2019年度有分紅計劃，合計擬分紅金額高達302.07億元。現時已有12家上市券商分紅實施完畢，另有4家上市券商發布了分紅實施公告，將於近期進行股權登記。至此，已有16家上市券商「兌現」2019年度分紅計劃，合計實施分紅金額為82.37億元。還有16家上市券商的分紅計劃「在路上」，仍有219.7億元分紅未實施。

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