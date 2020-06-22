人行貸款市場報價利率維持不變　符合預期

繼上周中期借貸便利操作(MLF)利率持穩後，人民銀行公布，6月份1年期貸款市場報價利率(LPR)維持在3.85厘；5年期以上LPR亦續為4.65厘。

分析指出，近期強勁的信貸增長允許人行停下腳步，在年內晚些時候進一步引導利率走低前，等待以往的降息措施產生效力。

LPR是指由各報價銀行，根據其對最優質客戶執行的貸款利率，按照公開市場操作利率加點形成的方式報價，由人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算得出發布的利率。各銀行實際發放的貸款利率可根據借款人的信用情況，考慮抵押、期限、利率浮動方式和類型等要素，在貸款市場報價利率基礎上加減點確定。全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價後算術平均的方式計算得出貸款市場報價利率。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個期限品種。

LPR改革形成機制後定於每月20日公布，自去年8月改革以來，1年期調降過4次，累計下調0.4厘，5年期以上品種調降過3次，共下行0.2厘。

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