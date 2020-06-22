港股格局：林家亨不建議現水平追貨

港股周一早段偏軟，恒生指數跌至24,500點樓下見支持。

國農證券董事總經理林家亨表示，美股上周五反覆回落，港股看似「跌唔落」，不過他預期午後港股走勢可能轉差，不建議現水平追貨。

他認為，恒指要跌至保力加通道中軸線24,150點左右，屆時入市才有值博率，博再向下空間不大，而恒指短期在24,700及24,800點水平有較大阻力，若升至高位應反手沽貨。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626