港股格局：林家亨不建議現水平追貨
2020年06月22日 10:03
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港股周一早段偏軟，恒生指數跌至24,500點樓下見支持。
國農證券董事總經理林家亨表示，美股上周五反覆回落，港股看似「跌唔落」，不過他預期午後港股走勢可能轉差，不建議現水平追貨。
他認為，恒指要跌至保力加通道中軸線24,150點左右，屆時入市才有值博率，博再向下空間不大，而恒指短期在24,700及24,800點水平有較大阻力，若升至高位應反手沽貨。
他續指，倘若港股跌至24,150點水平，屆時可趁機吸納大市值藍籌，例如近期強勢的瑞聲科技(02018)周一早間曾升至48.4港元，可候回落才吸納。香港交易所(00388)中長線亦看好，但突破300元關口後，短期可能要回落一些才買會較適合。
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