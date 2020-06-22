【專家點評】麥嘉嘉：新經濟股染藍成市場焦點
2020年06月22日 10:10
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恒指上周五(19日)升穿10天線，但於100天線仍然受阻。恒指升勢仍未見全面恢復，本地金融股走勢仍然偏弱，而科技龍頭升勢亦有減弱迹象，資金轉而流入其他二三線科技股，金蝶(00268)及阿里健康(00241)上周分別創新高。資金流向反映市場仍然偏好新經濟股多於舊經濟板塊。
展望本周，市場將關注內地人民銀行周一公布的LPR利率決議，周二美國將公布6月份Markit製造業PMI初值，IMF周三將公布最新的全球經濟預測，周四為內地及香港端午節假期，美國亦將公布5月份耐用品訂單及個人消費支出，美國周五將公布上週新申領失業救濟人數。
恒生指數公司上周五公佈，由於符合快速納入指數規則要求，京東(09618)獲納入恒生綜合指數和恒生互聯網科技指數，預計將於7月6日起生效。新經濟行業對港股的影響力漸增，預料將有更多相關股份獲納入指數，在被動資金帶動下，或成為短期升勢的催化劑。
另一方面，根據京東大數據顯示，由6月1日到6月18日期間，於平台累計下單金額超過2,692億元人民幣，創紀錄新高。另一電商巨頭阿里巴巴(09988)亦公布，天貓618消費季累計下單金額達6,982億元人民幣紀錄高。數據反映電商業務受疫情影響較輕，前景較傳統線下零售看高一線。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
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