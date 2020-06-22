【專家點評】麥嘉嘉：新經濟股染藍成市場焦點

展望本周，市場將關注內地人民銀行周一公布的LPR利率決議，周二美國將公布6月份Markit製造業PMI初值，IMF周三將公布最新的全球經濟預測，周四為內地及香港端午節假期，美國亦將公布5月份耐用品訂單及個人消費支出，美國周五將公布上週新申領失業救濟人數。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626