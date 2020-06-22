手機設備股做好　傳摺疊iPhone明年面世

外電報道，蘋果公司(Apple Inc.)正加速衝刺摺疊iPhone布局，目前已取得多項相關專利，並要求旗下供應鏈廠商加快開發腳步，計劃最快2021年推出摺疊iPhone，期望以新產品提振疫後銷情。

報道指，摺疊iPhone將搭載雙螢幕、側面指紋解鎖等過往iPhone不曾有過的特色與功能，並且採上下摺疊的設計，料台灣的蘋果手機零件供應股可主力受惠相關的新訂單需求。

據講現階段摺疊iPhone的設計傾向透過絞鏈將二個螢幕連在一起，要達到「連續性無縫」。另外，摺疊iPhone原型機的邊框，採用圓潤不銹鋼中框，Face ID臉部辨識被轉移至外部頂部位置上或者直接取消，由側面指紋解鎖的方式呈現，因此結構上的設計與原先iPhone已大不相同，難度也較高。

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