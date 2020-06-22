【糧食危機】中國暫停泰森食品旗下禽肉輸華

財經媒體彭博報道，中國暫停來自美國最大肉類供應商泰森食品一家工廠的禽肉進口，該工廠數百名員工新冠肺炎病毒檢測呈陽性。市場憂慮這將對美國和全球肉類產品出口受到更廣泛的影響。

根據中國海關總署網站通告，自周日(21日)起暫停泰森食品公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業產品輸華。對於已到港或即將到港的來自上述企業的產品，海關部門全部予以暫扣。

該決定顯示中國的立場較日前已有所改變，當時，一位海關官員在上周五(19日)的記者會上說，中國正在採納國際組織的建議，即進口食品傳播病毒的風險很低，因此不會實行食品限制。

然而，暫停泰森食品產品進口的舉動與此背道而馳，使得該國又恢復對進口食品加大力度的檢查。同時，德國一家屠宰場在發現工人被感染後，上周自願停止向中國出口豬肉。

分析指出，中國的舉動是對全球肉類產品工廠的潛在新威脅，因該些工廠已經因疫情而受到影響。以美國為例，數百名工廠工人被感染新冠肺炎，數十人死亡。而最近巴西和德國工廠的感染人數也有所增加。

如果中國繼續根據加工廠報告的新冠肺炎病例而暫停進口，作為華盛頓和北京之間貿易協議其中一部分的承諾──農產品採購，也可能面臨被破壞的威脅。

泰森食品周日(21日)表示，正在調查該報告，並引述世界衞生組織和疾病控制與預防中心的說法，稱沒有證據表明病毒傳播與食品有關。該公司上周五晚指出，公司在阿肯色州西北部的工廠中，有13%的工人病毒檢測呈陽性。

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