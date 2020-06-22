港股格局：李偉傑料科技類股份繼續跑贏
2020年06月22日 10:53
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美關係似有所改善，但投資者憂慮疫情反彈，或拖慢環球經濟復甦進度，預期港股維持上落格局為主。恒指料重返50天及100天線波動，支持位在24,000至24,100點，上方阻力則在24,800點，若有利好消息支持，後市有望上試兩萬五關口，他同時預期科技類股份可繼續跑贏大市。
「ATM」近期走勢現分歧，李認為，藍籌騰訊控股(00700)受資金追捧，股價已重上470港元，由於公司多隻遊戲先後獲批版號，令市場對其遊戲收益有一定期望，料後市有望繼續挑戰高位。而阿里巴巴(09988)表現相對落後，但中長線股價有支持，冇貨在手的投資者可考慮低吸。至於美團點評(03690)強勢持續，不妨在10天線約166元水平收集，跌穿該水平支持則應小心。
李又指，港交所(00388)近期表現強勢，股價已升穿300元關，但由於大型中概股已來港上市，短期上升催化劑未必太多。不過，港交所正加大互聯互通機制，日均成交亦見增加，有望提升港交所收益，料可繼續吸引資金追落後，冇貨在手的投資者不妨在20天線約290元附近再作考慮。
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