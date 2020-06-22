港股格局：李偉傑料科技類股份繼續跑贏

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美關係似有所改善，但投資者憂慮疫情反彈，或拖慢環球經濟復甦進度，預期港股維持上落格局為主。恒指料重返50天及100天線波動，支持位在24,000至24,100點，上方阻力則在24,800點，若有利好消息支持，後市有望上試兩萬五關口，他同時預期科技類股份可繼續跑贏大市。

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