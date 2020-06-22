【專家點評】鄭勤龍：線上醫療可作中長線部署
2020年06月22日 11:00
東網電視更多新聞短片
從卦象顯示，平安好醫生(01833)的走勢正處於《風天小畜》之中。在易經，「天」代表着剛健不屈的生命力，今「小畜」卦帶有「天」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示平安好醫生的升勢或將可持續。
平安好醫生的主要業務是在中國提供線上醫療及健康服務，近月由於內地受到新冠肺炎疫情影響，帶動了市場對線上醫療諮詢、線上藥品銷售業務的關注。
「小畜」卦的本意為畜養獵物，所以「畜」也是「蓄」的本字，引伸為儲蓄和積少成多的意思，平安好醫生為內地最具規模的互聯網醫療健康平台之一，相信有利於吸納用戶數量。
然而小畜卦的增長是比較緩慢的，所以平安好醫生的股價自從在4月22日創下123.3元的歷史新高後，便一直在96元至120元之間形成一個上落區間市亦能夠附合其卦象，因此若然在短線其股價回落，投資者或可考慮逐少吸納作中長線部署。
玄學金融家 鄭勤龍
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！