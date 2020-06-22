【專家點評】鄭勤龍：線上醫療可作中長線部署

平安好醫生的主要業務是在中國提供線上醫療及健康服務，近月由於內地受到新冠肺炎疫情影響，帶動了市場對線上醫療諮詢、線上藥品銷售業務的關注。

「小畜」卦的本意為畜養獵物，所以「畜」也是「蓄」的本字，引伸為儲蓄和積少成多的意思，平安好醫生為內地最具規模的互聯網醫療健康平台之一，相信有利於吸納用戶數量。

然而小畜卦的增長是比較緩慢的，所以平安好醫生的股價自從在4月22日創下123.3元的歷史新高後，便一直在96元至120元之間形成一個上落區間市亦能夠附合其卦象，因此若然在短線其股價回落，投資者或可考慮逐少吸納作中長線部署。

玄學金融家 鄭勤龍

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