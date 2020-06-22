【fb直播】京東購物節報捷吼Call？
2020年06月22日 11:15
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內地消費回暖，電商京東(09618)日前公布，在剛過去的「618」購物節，下單金額破紀錄，達2,692億元人民幣，按年升逾三成。同期阿里巴巴(09988)亦達6,982億元人民幣，均創新紀錄。兩股前景可否睇高一線？點部署倉位？
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