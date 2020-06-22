【專家點評】周樂樂：國策與流動性利好新經濟股

過去一周，受國策與流動性等因素支撐，A股震盪上漲。其中，創業板與中小板周升幅超過4%，而上證指數與上證50周升幅不到2%。行業中，鋼鐵、農林牧漁、醫藥生物、電子、通信周升幅均超過4%，銀行、建築材料、交通運輸、國防軍工、紡織服裝、家電周升幅均低於1%，結構性行情明顯。鋼鐵股因轉型做數據中心與美國投資基建的消息刺激走強，農林牧漁因扶農政策與食物漲價預期走強，醫療生物因疫情需求增加與醫改紅利釋放而吸引中長線資金配置走強，電子與通信因華為產業鏈、5G晶片與中美5G合作等利好走強；走弱的板塊以強周期行業為主，因經濟基本面前景不明朗。

消息面，隨着疫苗臨床數據樂觀與防疫能力提升，疫情可控預期持續升溫。市場焦點會從經濟基本面與市場資金面。目前經濟前景仍具有很大不確定性，各國都在推動經濟恢復。美國宣布大搞基建設施以及5G通訊，還明確表示允許美國企業與華為合作發展。日前，中美貿易代表在夏威夷進行會談，預計中美有與5G合作有關的內容。同時，美聯儲宣布再增加萬億美元流動性。顯示美國對經濟與資產價格支持力度，中美關係時好時壞將是常事。而中國推動資本市場改革，推出註冊制，重現修訂融資規則，也調整指數成分股編排等，還有引導金融機構讓利1.5萬億來減輕信貸成本壓力。日本、南韓等繼續增加刺激計劃。儘管北京疫情有擔憂，美國疫情有擔憂，但市場焦點的轉變與疫情可控預期，仍增了市場信心。

投資策略上，最近創業板表現亮眼，時隔四年重新收復2,300點失地，顯示新興經濟的投資氛圍好轉。行業炒作上，晶片、5G通訊、電子消費品等科技股，生物醫藥、醫療設備與檢測、醫藥代研發與代生產等相關的醫療股，新能源汽車，消費品與互聯網媒體娛樂等作為新興經濟主要品種，無論美股、港股、A股市場，都是持續走強的行業，這與科技作為第一生產力，對經濟推動最為明顯，新一代的電子產品與通信應用等，屬於經濟新動能；醫療、物質與經濟上的消費都是剛需。而行業方向是明確的，但具體企業是變化，經濟增長持續放緩，中小企業能成長的機會在降低，尤其對沒有競爭力的中小企業，面臨生存問題。只有很少非常強大技術或產品競爭優勢的中小企業能超於行業巨頭，給投資帶來巨大受益。因此，筆者認為在新經濟產業中挑選行業龍頭投資，也關注細分行業中新星崛起。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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