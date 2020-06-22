汽車工業藍皮書：去年內地新能源車累計銷售首降

內媒報道，中國汽車工業協會聯合中國汽車技術研究中心有限公司、豐田汽車公司、社會科學文獻出版社共同發布了《汽車工業藍皮書：中國汽車工業發展報告(2020)》。

藍皮書指出，受宏觀經濟下行及產業政策調整影響，2019年汽車行業銷量進一步深度下滑，全年累計銷售汽車2,576.9萬輛，較上年減少231.2萬輛或8.2%，降幅比上年擴大5.4個百分點，比2017年的最高峰(​​2,888萬輛)淨減311.1萬輛。

2019年乘用車銷售下滑幅度雖遠大於商用車，行業佔比也有所下降，但總體上仍佔據行業主導地位，2019年佔比達到了83.2%，連續8年超過80%，較10年前增長了7.5個百分點，汽車行業增長主要依靠乘用車帶動。

2019年乘用車(廣義)累計銷售2,144.4萬輛，按年下降9.6%，四個細分市場全線下滑。其中，轎車全年累計銷售1,030.8萬輛，按年下降10.7%；SUV銷售935.3萬輛，按年下降6.3%；MPV銷售138.4萬輛，按年下降20.2%；交叉型乘用車銷售40萬輛，按年下降11.7%。

2019年，商用車需求好於乘用車，全年商用車銷售432.4萬輛，按年下降1.1%，總體上商用車需求基本穩定在400萬輛左右。

此外，去年新能源汽車市場出現首次下跌，全年累計銷售120.6萬輛，按年下降4%，佔汽車總銷量比例為4.7%，按年提升0.2個百分點。新能源乘用車銷售106.0萬輛，按年增長0.7%，佔新能源車總量的87.9%；其中，純電動乘用車銷售83.4萬輛，按年增長5.9%，插電式混合動力乘用車銷售22.6萬輛，按年下降14.7%。

新能源商用車銷售14.6萬輛，按年下降28.3%，其中，純電動商用車銷售13.7萬輛，按年下降29.9%，插電式混合動力商用車銷售0.5萬輛，按年下降4.7%，燃料電池商用車銷售0.3萬輛，按年增長79.2%。

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