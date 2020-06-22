【專家點評】石醴泉：中概股回歸利好港股

上月22號，美國參議院全體一致通過一條新法案，要求在美國上市的外國公司需要遵守兩條守則：第一，要自我證明不是由外國政府擁有或操控 ；第二，公司帳目要由美國會計監督委員會認可的美國會計師審核。如果達不到這兩點要求，便有被交易所除牌的風險。雖然法案還需要眾議院通過和總統簽名落實，但基本上已經是勢在必行，只是時間問題。

回港上市有助中概股估值

市場一些問題提到，中概股再上市其實可選A股、倫敦市場，為何港股可以成為真命天子？原因有二，一是估值可能更高。香港乃亞洲投資者集中地，他們對亞洲及內地之股市及公司比歐美投資者了解更深，所以中概公司回歸香港上市有機會享受較高的估值。

第二，港交所於2018年放寬上市規則。一路以來，美國上市規則都比香港寛鬆。其實在資本主義社會，只要資訊透明，沒有欺騙成份，一個願買，一個願賣，寬鬆實屬無可厚非。港交所也明白需要在上市要求和保護投資者當中找到一個平衡。所以經過4年諮詢後，決定在2018年4月30日開始實行上市新制度，放寬了生物科技股公司上市盈利規定，也容許擁有不同投票權架構的公司上市和放寬了尋求在香港作為第二上市地的要求。新規則也造就了今次美國中概股選擇落戶香港的決定。

雖然在美國上市的中概股有2百多間，但根據港交所新上市規定，初步只有約30家符合香港上市要求，主要集中於科網和教育等新經濟行業。數量不多，但每一間都是行業强者。假設來港公司會發行10%新股，預期集資金額可達3百多億美元，為港股的資金流入提供重要支撐。

加上香港股市一路以來都是以傳統行業為主，主要集中於金融、地產、能源和公用事業等。中概股來港定能大幅增加香港股市寬度，令在港上市公司更加多元化，增加港股市場吸引力，亦更能反映內地已經漸漸轉型為知識型社會之事實。長遠來說，國內投資者也會對投資於香港巿場更加有興趣，增加香港股市交易量，鞏固香港作為金融中心的地位。

加入滬/深港通只是時間問題

最近數月，香港雖然受政治事件困擾，但港幣卻停留在聯繫匯率強方，部分原因是港美息差，也有部分因為中概股回歸，吸引海外資金流入。新上市公司也很大機會在港成立分公司處理投資者關係，會計、法律和融資等問題，對香港經濟起着正面作用。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)

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