港元拆息︰1個月升至0.4459厘 連升兩日
2020年06月22日 11:51
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.11厘，中止三連跌；1星期企0.24厘水平；與樓按相關的1個月升至0.44595厘，連升兩日；3個月為0.825厘。
22/6/2020
隔夜 0.11643厘
1星期 0.24452厘
2星期 0.43679厘
1個月 0.44595厘
2個月 0.68917厘
3個月 0.82595厘
6個月 1.06607厘
12個月 1.33518厘
19/6/2020
隔夜 0.10095厘
1星期 0.24881厘
2星期 0.42054厘
1個月 0.44536厘
2個月 0.70161厘
3個月 0.82095厘
6個月 1.08007厘
12個月 1.34425厘
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