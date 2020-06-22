港元拆息︰1個月升至0.4459厘　連升兩日

2020年06月22日 11:51
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.11厘，中止三連跌；1星期企0.24厘水平；與樓按相關的1個月升至0.44595厘，連升兩日；3個月為0.825厘。
    22/6/2020
    隔夜 0.11643厘
    1星期 0.24452厘
    2星期 0.43679厘
    1個月 0.44595厘
    2個月 0.68917厘
    3個月 0.82595厘
    6個月 1.06607厘
    12個月 1.33518厘
    19/6/2020
    隔夜 0.10095厘
    1星期 0.24881厘
    2星期 0.42054厘
    1個月 0.44536厘
    2個月 0.70161厘
    3個月 0.82095厘
    6個月 1.08007厘
    12個月 1.34425厘
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