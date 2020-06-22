港元拆息︰1個月升至0.4459厘　連升兩日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.11厘，中止三連跌；1星期企0.24厘水平；與樓按相關的1個月升至0.44595厘，連升兩日；3個月為0.825厘。

22/6/2020

隔夜 0.11643厘

1星期 0.24452厘

2星期 0.43679厘

1個月 0.44595厘

2個月 0.68917厘

3個月 0.82595厘

6個月 1.06607厘

12個月 1.33518厘

19/6/2020

隔夜 0.10095厘

1星期 0.24881厘

2星期 0.42054厘

1個月 0.44536厘

2個月 0.70161厘

3個月 0.82095厘

6個月 1.08007厘

12個月 1.34425厘

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