【期權攻略】陳偉明：炒股不炒市 有咩策略？
2020年06月22日 12:00
東網電視更多新聞短片
上周港股窄幅區間波動，主要受中美兩國疫情第二波及美國的刺激經濟措施所牽動，好淡消息令到大市窄幅爭持等待進一步突破，現今市況，炒股比炒市更容易。投資者宜針對股票的特性，採取不同的期權策略分散風險，增加勝算。
現在香港的市況強弱勢非常明顯。在長期近零息情況下，銀行股絕對沒有運行，相反不受疫情及貿易戰影響的新經濟板塊則下跌空間非常有限。投資者只要懂得揸強沽弱，配合期權策略已經可以簡單地製造一個回報不錯的投資組合。
以阿里巴巴(09988)為例，雖則長遠增長前景亮麗，但缺乏短期爆上動力，因此策略上傾向Short Put多於Long Call，投資者可以考慮每逢見該股略為回吐，用準備接貨的心態買入下個月到期的等價期權。
而滙豐控股(00005)弱勢明顯，但跌幅已多，向下追突破做淡值博率欠佳，Long Put宜忍手，但逢反彈Short Call略為價外的行使價卻未嘗不可。
又例如美團點評(03690)，這類股票持續破頂，爆炸力十足，很適合利用著重把握時機的Long Call策略捕捉這類股票的升勢。
然而，單邊用任何一種策略總有風險，但當同時運用幾種策略，則較容易做到分散風險的效果。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！