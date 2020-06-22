【期權攻略】陳偉明：炒股不炒市　有咩策略？

上周港股窄幅區間波動，主要受中美兩國疫情第二波及美國的刺激經濟措施所牽動，好淡消息令到大市窄幅爭持等待進一步突破，現今市況，炒股比炒市更容易。投資者宜針對股票的特性，採取不同的期權策略分散風險，增加勝算。

現在香港的市況強弱勢非常明顯。在長期近零息情況下，銀行股絕對沒有運行，相反不受疫情及貿易戰影響的新經濟板塊則下跌空間非常有限。投資者只要懂得揸強沽弱，配合期權策略已經可以簡單地製造一個回報不錯的投資組合。

然而，單邊用任何一種策略總有風險，但當同時運用幾種策略，則較容易做到分散風險的效果。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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