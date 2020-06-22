【高盛推介】資金繼續流入京東Call輪

高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團上周四(18日)首日上市升約3.5%後，上周五(19日)高開低走跌約0.2%。周一(22日)早段繼續下跌。恒指公司宣布，京東符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，並將於下月6日起納入恒生互聯網科技業指數、恒生綜合指數及其分類指數。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金繼續留意認購證，錄得約810萬元資金流入，並主要集中在價外幅度10%至15%的產品。而上周四首日上市時，當日更錄得超過3,000萬元資金流入認購證，屬當日最多資金流入的認股證相關資產。

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