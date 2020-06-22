【高盛推介】資金繼續流入京東Call輪
2020年06月22日 12:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團上周四(18日)首日上市升約3.5%後，上周五(19日)高開低走跌約0.2%。周一(22日)早段繼續下跌。恒指公司宣布，京東符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，並將於下月6日起納入恒生互聯網科技業指數、恒生綜合指數及其分類指數。
觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金繼續留意認購證，錄得約810萬元資金流入，並主要集中在價外幅度10%至15%的產品。而上周四首日上市時，當日更錄得超過3,000萬元資金流入認購證，屬當日最多資金流入的認股證相關資產。
觀察市場上的認購證，可見近日市場關注行使價269元附近的產品。投資者如計劃趁低吸納認購證，可留意當中的京東購證(14648)，行使價269.18元，2021年1月29日到期，實際槓桿4.4倍。
高槓桿的選擇可留意屬行使價230至270元間產品中，槓桿最突出的京東購證(14647)，行使價259.88元，2020年12月31日到期，實際槓桿4.5倍。
並可留意相對較價外，明年2月到期，屬高敏感度的低街貨京東購證(14845)，行使價279.88元，2021年2月26日到期，實際槓桿4.3倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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