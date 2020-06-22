基金公會調查：逾7成散戶看淡未來1年香港經濟前景

香港投資基金公會在今年5月時委託調查機構訪問了710個年齡介乎25至65歲、月入3萬港元或以上、並有至少50萬元流動資產的香港投資者，發現超過7成受訪者表示會在未來3至12個月投資港股、超過一半會投資基金，意味他們沒有被今年3月時環球股市大幅波動所嚇怕。

香港投資基金公會投資基金委員會主席鄒建雄表示，雖然較多受訪者預期全球經濟仍不理想，但仍等待入市機會。當中，有74%受訪者不看好未來12個月香港經濟前景，樂觀的只佔10%。約60%受訪者亦對未來12個月中國經濟前景偏向負面，正面的只有17%，尤以新世代較年長一輩對中國經濟前景更悲觀。至於對環球經濟未來12個月悲觀的佔75%，正面則佔9%。

而當問及中港歐美等地區經濟多久會復甦，受訪者預期要待1.5至2年，整體環球經濟才會復甦。當中，以中國經濟復甦較快，約18個月(年半)時間已可以，香港和美國則預期要20個月，歐洲則要24個月。

受訪者在作投資決定前要考慮的因素，最多人考慮的是中美關係，然後依次是疫情發展、全球貿易糾紛、香港政治事件、美國總統大選。

至於受訪者最想投資的市場，首先是環球，第2至第4位分別是香港、中國、美國。過往香港投資者偏好中港市場，但近3至5年追求分散風險，轉而揀選環球市場。當中，環球債券基金、環球多元資產基金等近期較受投資者歡迎。

投資板塊方面，香港投資基金公會投資基金委員會副主席吳家俐表示，調查發現香港投資者由過往聚焦銀行股、公用股，轉而看好生物科技、健康護理、資訊科技板塊。

至於風險承受程度，年長一代相對新一代有較高的風險承受能力，可能與前者經歷過2003、2008年的市場高低有關。

另外，有85%受訪者滿意財務顧問提供的資訊和服務，足以應對市場波動而作投資部署。

而部分銀行在疫情期間要關閉分行，受訪者主要轉為網上理財和投資。當中，有58%年長一輩透過上網取得資訊，證明他們有不俗能力應用科技。

反而，較令人意外是有49%的新一代受訪者喜歡聽朋友推介而作投資決定。年長一代則比較依賴專業投資顧問獲取投資資訊。

另外，51%受訪者認為基金派息非常重要，這與近年香港低息環境持續，不少投資者鍾情投資每月派息基金現象脗合。

調查中的受訪者大致可分為3個年齡層，1個是年齡介乎25至39歲的新世代，他們平均每月收入4萬元，家庭收入7.1萬元，有100萬元以上的流動資產，而7成以上是專業人士，並有大學或以上學歷，投資經驗7年。

另一個年齡層是40至54歲，每月收入約4.4萬元，家庭收入7.2萬元，擁有170萬元的流動資金，不少亦是大學畢業的專業人士或管理層，具有13年投資經驗。

第三批則是55至65歲，學歷不及年輕一代高，但也有61%是大學畢業，具有16年投資經驗，流動資金約260萬元。

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