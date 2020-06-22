【瑞通推介】港交所企穩300元　輪證獲利平倉湧現

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續憂慮美國疫情有反彈風險，道指上周五(19日)先升後回，收報25,871點，跌208點或0.8%。不過全周仍累升約1%。

恒指上周五收報24,643點，升178點或0.7%，盤中高見24,776點。「港版國安法」細節曝光，恒指周一(22日)早段整固，低位曾跌穿24,500點，其後重返24,600點附近。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近5,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,400萬元，反映投資者續看淡後市。上周五其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

資金續炒作受惠中概股回歸的香港交易所，股份上周五破位高見300.8元，收報300.4元，漲1.4%，為2018年1月以來首次站穩300元之上收市，而該股曾在2015年高見311.4元的歷史高位。股份周一早段繼續破頂，突破306元，下方留意10天線(294.4元)的支持力度。上周五有2.87億元北水淨買入港交所。輪證資金流方面，超過1,500萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉同日則有229萬元淨流入。

阿里巴巴宣布，「2020年天貓618」的累計下單金額破紀錄達到6982億元人民幣。股份上周五反覆靠穩，收報219元，盤中受制於220元關阻力。周一早段回落約2%，於215元以下整固，短期支持留意10天線(214元)。上周五分別有955萬和43萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國生物製藥上周五創新高，高見14.96元，收報14.82元，升1.5%。股份今月強勢向上，月內累漲21.9%。周一早段隨市稍作整固，下試14.7元以下。上周五分別有97萬和3萬元淨流出其好倉和淡倉。

同樣近期呈強的美團點評，上周五於170元以上爭持，高位曾再逼近歷史高位175.9元，收市微升0.8%報174元，連升第4日。美團宣布，將在政府部門指導下組織全部在京外賣騎手進行核酸檢測，股份周一早段略回，跌穿172元。上周五有671萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有402萬元淨流入。

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