【疫市「經」奇】冷氣機股竟受惠？大金股價8年累漲7倍...

全球暖化力加上今年新冠肺炎疫情來襲，除生活必需品外，消費者都「慳住使」。但財經媒體彭博報道指，全球最大的冷氣機製造商「大金工業」(Daikin)股價近月不斷上漲，過去8年來累漲超過700%。

報道指，目前大金市值5萬億日圓(折合約3,624億港元)，位列日本東證指數第19位。受惠於疫情，大金今年以來股價漲幅比大市多15個百分點。

大金能夠受益於疫情，主要原因是大量民眾在家辦公推動需求。日本政府為振興經濟向每位市民派發消費券，大金在此時順勢推出號稱全球唯一可將室外新鮮空氣引進室內的機型。此外，大金超過100間工廠遍布全球各地，因此供應鏈所受的破壞較低。

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