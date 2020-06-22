【高盛推介】騰訊挑戰歷史高位 留意低面值購證
2020年06月22日 12:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(19日)升約0.5%。周一(22日)早段逆市繼續上升，高見473港元，與歷史高位僅有約1.6元差距。
騰訊手遊業績近期表現強勁，有調查機構指，於本月9日於內地正式推出，騰訊旗下手遊《荒野亂鬥》首周於內地錄得480萬次下載，期內全球營收達2,880萬美元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署淡倉，當中過去4個交易日皆錄得資金流入認沽證及熊證，分別有約4,450萬及3,660萬元，分別為同期最多資金流入的認股證相關資產及個股牛熊證相關資產。
投資者如看好，須注意市場欠缺高敏感度好倉選擇，當中絕大部分的牛證面值已高於0.25元。投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約2%，年期約兩個月，屬市場少數面值低於0.25元的高敏感度騰訊購證(11053)，行使價481.08元，2020年8月24日到期，實際槓桿10.6倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意屬貼牛的騰訊牛證(51808)，收回價442.18元，行使價439.68元，換股比率100，槓桿比率13.8倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
相反，投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的騰訊沽證(14424)，行使價424.04元，2020年11月23日到期，實際槓桿6.5倍。
熱門條款的選擇可留意行使價在411元附近、11月到期的騰訊沽證(11696)，行使價410.91元，2020年11月10日到期，實際槓桿7.3倍。
高槓桿的選擇則可留意年期約3個月的騰訊沽證(13343)，行使價395.68元，2020年9月18日到期，實際槓桿10.4倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意屬遠熊的騰訊熊證(58584)，收回價500元，行使價502.5元，換股比率500，槓桿比率14倍。
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