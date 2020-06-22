【高盛推介】騰訊挑戰歷史高位　留意低面值購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(19日)升約0.5%。周一(22日)早段逆市繼續上升，高見473港元，與歷史高位僅有約1.6元差距。

騰訊手遊業績近期表現強勁，有調查機構指，於本月9日於內地正式推出，騰訊旗下手遊《荒野亂鬥》首周於內地錄得480萬次下載，期內全球營收達2,880萬美元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署淡倉，當中過去4個交易日皆錄得資金流入認沽證及熊證，分別有約4,450萬及3,660萬元，分別為同期最多資金流入的認股證相關資產及個股牛熊證相關資產。

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