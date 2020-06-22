滙豐推商業遙距開戶方案　中小企可使用基本服務

滙豐宣布，推出香港首個商業遙距開戶方案，方便中小企隨時開立商業戶口，使用基本銀行服務，如存款、轉帳、出糧、外匯交易等。開戶過程不用提交實體文件及簽名，及毋須進行面對面或視像會議，申請開戶程全面數碼化及無紙化。

滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀表示，企業遙距開戶時，申請資料填寫時間約1小時，由於需時作盡職審查，由提交申請至完成開戶則需要數個工作天，若過程順利可於2日開立。

他續指，於設計相關創新方案時，已收集中小企意見，了解其實際需要。於早前的試行階段，數間中小企已成功以遙距方式開立商業戶口，享用存款、自動轉帳、支付和外匯等用的主要銀行服務。

現階段，相關開戶方案僅提供予成立少於3年，架構較為簡單的香港企業，即所有權由個人直接持有的公司。該行未來將繼續拓展服務範疇，讓業務架構較複雜，甚至於海外營運的公司，亦能使用相關方案，惟未有推行時間表。

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