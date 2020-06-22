【大行觀點】法國外貿銀行：中國對減息態度審慎有原因…

中國最近一次的國務院常務會議提出，引導金融機構進一步向企業讓利以支援經濟增長。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞發表的研究報告指出，這一點並不令人感到意外，因為銀行業的利潤一直鶴立雞群，2019年僅銀行業就佔總利潤的36%。

雖然向銀行施壓，要求其給予企業無限的支援並不是一個完美的解決方案，可能會對金融穩定造成負面影響，但監管機構在實現平衡方面也進退兩難。保持銀行的盈利能力對於實施擴張性的財政和貨幣政策至關重要，中央和地方政府作為主要股東也將會收到派息。該研究報從數量和價格兩方面分析了中國銀行的流動性需求，以此為中國的貨幣政策提出一些參考。

●為甚麼中國需要進一步降準？

報告指出，為了提振經濟，中國將2020年地方政府特別債券和國債的發行額度擴大至總計4.75萬億人民幣。由於銀行是中國主要的債券持有人，因此其需要足夠的流動性購買以上債券。截至2020年5月，商業銀行的持有份額佔總債券的55%；並且整體政府債券的72%、地方政府債券的87%都由商業銀行持有。為了支援政府的資金需求和貸款的快速增長，2020年存款準備金率(RRR)需要再下調至少200個基點。

●對減息需要更加審慎

但是對於減息，貨幣政策立場可能需要更加謹慎。因為儘管降低貸款利率有利於企業，但大幅度下調政策利率會損害銀行的盈利能力。貸款利率下降也會令銀行的淨息差(NIM)收窄。事實上，政府十分需要保持銀行的盈利能力，進而為購買債券和發放貸款提供空間。

最有可能出現的情形是逐步下調中期借貸便利(MLF)利率，並以相同甚至更快的步伐下調1年期貸款基礎利率(LPR)。不過，由於5年期LPR與房地產市場密切相關，在保持「房住不炒」的原則下，5年期LPR下降幅度不會像其他利率那麼大。因此，政策利率的下調幅度不應超過40個基點，而且只在經濟遭受意外衝擊時使用，已經下行的通脹率也會提供政策空間。

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