微盟「刪庫事件」今上海開庭　股價挫10%

微盟2月底發公告指出，獲悉SaaS業務服務出現故障，經調查後獲悉相關業務生產環境和數據遭到集團研發中心運維部一位核心運維員工人為破壞，導致公司當前暫時無法向客戶提供SaaS產品。

據報，微盟SaaS服務號稱覆蓋300萬商家，倘若全部受到「刪庫」影響，那每一個商家實際上平均只能得到50元的賠償，即便是只有三分一商家受到影響，平均賠付額度也只有150元。由於該案目前沒有先例可循，故如何度量數據等虛擬資產的價值問題備受外界關注。

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