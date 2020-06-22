港版國安法：傳日本擬推優惠　利誘港金融機構轉投東京

日本首相安倍晉三早前表示，倘《港版國安法》落實立法，日本將研究接收從事金融業和其他專業領域的香港居民。外電引述消息報道，日本已加緊向在港的資產管理及基金公司招手，希望將東京作為他們的最佳後門。當局正研究以簽證待遇、稅務諮詢和辦公室優惠等措施，吸引在港跨國金融機構去東京成立辦事處。

報道指，考慮中的政策包括讓金融專才擁有短期簽證及快簽營運執照便利，甚至有辦公室租務及免費住宿優惠。日本一向希望東京能夠與香港爭奪區域金融中心地位，因此正把握《港版國安法》的契機，派代表向在港金融機構游說，目標是有大約10億美元管理資產規模的公司，一旦它們要撤出香港，可選擇東京落腳。

據報，日本外務省、金融廳、經產省和東京都政府將於本周定案，7月發表的年度經濟策略報告相信會有更多細節。

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