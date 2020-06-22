盛滙料下半年舖位蝕讓個案增　將現入市時機

投資物業售價回軟，不少投資者認為目前是入市時機。盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，現時零售舖市處於低位，但有危有機，料若投資者現時入市並持有約三至五年，相信可賺取資產升幅。他又指出，雖然舖市最差時間已經過去，不過下半年或會有投資者未能守住，料舖位蝕讓個案會增加，下半年將會是入市時機。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，香港零售自去年2月開始跌，反映早已出現結構性問題，而在去年下半年市況受到社會不穩定影響，以及今年疫情肆虐，零售情況再惡化。不過他預料，零售市況好難再差落去，因為旅客數字不可再跌至負數，若該類數據可反彈至高峰期的一半，相信已足夠帶動市況回升，而且舖位租戶商戶一雞死一雞嗚，料始終會有租戶進駐。

第一集團董事魏深儀表示，該集團過去一年兩度入市長沙灣商業項目，認為目前市況下，不少業主願意調整意向價，故逆市入市。美聯工商舖行政總裁黃漢成指出，未來市場將有多個全新工廈及商廈項目推出，加上各國推出量化寬鬆措施，料有利資產價格。

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