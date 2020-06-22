李小加：今年是香港新股重要一年 相信好中概股會回來
2020年06月22日 14:23
東網電視更多新聞短片
香港交易所(00388)行政總裁李小加出席活動時表示，不可持續的企業不應在任何市場上市，而港交所亦不想要這些公司，相信好的中資概念股都會回來，壞公司則不符合資格，亦無法回來。
對於美國要求境外企業在當地上市時，須證明不受外國操縱，被外界視為針對中國的制裁手段。李小加不認為美方僅因企業為中資而要求其退市，按美方的說法亦是如此。若企業遭退市，相信與合規要求有關。
不過，他提到，任何時間、任何地方都有「壞蘋果」，重要的是不讓「壞蘋果」來，監管機會不會被它們愚弄。
他直言，今年是本港新股重要的一年(big year)，不單有中資概念股第二上市，亦有來港第一上市公司。
被問到第二上市企業，如納入南向港股通，李小加強調，這不是「會否」問題，而是「何時」問題，正與有關當局安排。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！