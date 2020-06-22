李小加：今年是香港新股重要一年 相信好中概股會回來

對於美國要求境外企業在當地上市時，須證明不受外國操縱，被外界視為針對中國的制裁手段。李小加不認為美方僅因企業為中資而要求其退市，按美方的說法亦是如此。若企業遭退市，相信與合規要求有關。

不過，他提到，任何時間、任何地方都有「壞蘋果」，重要的是不讓「壞蘋果」來，監管機會不會被它們愚弄。

他直言，今年是本港新股重要的一年(big year)，不單有中資概念股第二上市，亦有來港第一上市公司。

被問到第二上市企業，如納入南向港股通，李小加強調，這不是「會否」問題，而是「何時」問題，正與有關當局安排。

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