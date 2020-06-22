利嘉閣料下半年小型住宅樓價升5%　豪宅較受壓

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，下半年樓市不乏利好因素，如息口低，供樓負擔將維持在低水平，全球採取量化寬鬆政策，肺炎疫情轉趨穩定，長遠住宅供應不足等。預期下半年本地樓市在購買力持續釋放下，交投量及售價均會上升。

他指出，下半年新盤將成為市場焦點，買賣登記量升幅料顯著跑贏二手市場，估計較上半年大增近七成，上試1萬宗的水平，即全年合計一手登記量料接近1.6萬宗。至於二手市場因業主惜售，常有缺盤的情況，故預計下半年二手私宅交投量約2萬宗，料只較上半年微升3%。

樓價走勢方面，預期下半年在積聚的購買力重新入市下，樓價料可持續穩步向上。中小型住宅樓價料再有5%的上升空間，全年累積升幅估計約9%。反觀豪宅物業仍較受壓，預計下半年升2%，全年計則基本持平。

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