【需求疲弱】中環甲廈空置率升至5%　金融海嘯後最慘

仲量聯行公布《香港地產市場觀察》指出，5月中環甲級寫字樓空置率升至5%，為2008年金融海嘯以來最高，導致租金下跌2.7%至平均每方呎102.4港元。

上月整體寫字樓租金按月下跌2.2%，空置率為各商業區最高的尖沙咀及九龍東錄得最大的租金跌幅。仲量聯行研究部資料顯示，5月尖沙咀及九龍東空置率分別升至6.5%及13.7%。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，空置率上升持續對租金造成壓力，不過，租金跌幅已較過去數月緩和。中環甲級寫字樓租金於4月按月回落4.5%後，於5月按月下跌2.7%。

他補充，由於經濟前景未明，加上業主較以往願意下調租金預期，租客傾向續租以節省搬遷的資本開支。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，租賃需求仍疲弱，整體甲級寫字樓市場於5月錄得196,500方呎的負吸納量，中環錄得115,600方呎的負吸納量，為一年多以來的按月最高數字。

新租賃成交主要集中於中環以外的市場，其中兩家在非核心商業區物色具成本效益的辦公地點的金融機構，均選擇落戶銅鑼灣利園三期，合共承租了該廈18,900方呎的樓面。

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